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Bakanlıktan 'Aşiret lideri kız çocuğunu istismar etti' haberine açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Aşiret lideri 2 yıl boyunca bir kız çocuğunu istismar etti" haberlerine konu olan çocuk Z.K'nin, acil koruma kararı alınmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince Çocuk Destek Merkezine yerleştirildiğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Bakanlıktan 'Aşiret lideri kız çocuğunu istismar etti' haberine açıklama
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Bakanlıktan, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin yapılan açıklamada, "Haberlere konu olan çocuk Z.K, acil koruma kararı alınmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ekiplerince Çocuk Destek Merkezine yerleştirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Olay hakkında Bakanlık tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Davaya müdahillik için dilekçe verilmiştir. İddialara ilişkin Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma devam etmektedir. Bakanlık olarak hukuki süreci yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

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