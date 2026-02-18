Bakanlıktan ASKİ'ye 2 milyon 98 bin lira para cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde, ASKİ Gerede Atıksu Arıtma Tesisi’ne ait atık su kolektör hattı üzerinde Yazıkara köyü, Üçpınar köyü ve Ümit köy mevkilerinde taşmalar tespit edildi.

Taşmaya bağlı olarak arıtılmamış atık suların Ankara'ya içme suyu sağlayan Gerede Işıklı Regülatörü Havzası'na karıştığı belirlendi.

İçme suyu havzasındaki kirlilikle ilgili ASKİ Genel Müdürlüğü'ne Çevre Kanunu kapsamında 2 milyon 98 bin TL idari ceza uygulandı.

Sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.