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Bakanlıktan Ayşenur Ezgi açıklaması: Naaşı yarın getirilecek

Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının yarın Türkiye'ye getirileceğini açıkladı. Açıklamada, "Soykırımcı Netanyahu hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti bir kez daha lanetliyoruz. Bu suçun cezasız kalmaması için her türlü çabayı göstereceğiz." denildi.

Haber Merkezi
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Bakanlıktan Ayşenur Ezgi açıklaması: Naaşı yarın getirilecek
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Dışişleri Bakanlığı, Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin israil askerleri tarafından öldürülmesi hakkında açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İşgal altındaki Batı Şeria’daki barışçıl gösteri sırasında İsrail askerleri tarafından kasıtlı biçimde hedef alınarak öldürülen vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’nin naaşının Türkiye’ye nakledilmesiyle ilgili işlemler bugün (12 Eylül) Tel Aviv Büyükelçiliğimiz ve Kudüs Başkonsolosluğumuz tarafından tamamlanmıştır.

Merhumenin naaşının yarın ülkemize varması öngörülmektedir.

Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Soykırımcı Netanyahu Hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti bir kez daha lanetliyoruz. Bu suçun cezasız kalmaması için her türlü çabayı göstereceğiz."

 

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