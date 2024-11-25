Bakanlıktan belediyelere talimat: Kreşleri kapatın!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kreşi olan belediyeler için yazı gönderdi. Bakanlığın valiliklere gönderdiği yazıda, belediyelere bağlı kreş adı altında açılan yerlerde okul öncesi eğitim kurumlarının programında yer alan etkinliklerin ve eğitim-öğretim faaliyeti yapıldığının tespit edildiği belirtildi, valiliklerden belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılması ve yeni yerlerin açılmasının önüne geçilmesi istendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bir yazı göndererek, sahada yapılan incelemelerde belediyelere bağlı kreş adı altında açılan yerler olduğunu ve bu yerlerde 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren okul öncesi eğitim kurumlarının programında yer alan etkinliklerin yapıldığı ve bu program ve kapsamda eğitim öğretim faaliyeti yapıldığının tespit edildiğini bildirdi.

Konuya ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin 2007 yılında verdiği karar ile Belediye Kanunu’nun ‘Belediyelerin okul öncesi eğitim kurumları açabilir” hükmünü iptal ettiği belirtilen yazıda, belediyelerin izinsiz eğitim-öğretim faaliyeti konusunda uyarılarak yeni yerlerin açılmasına izin verilmemesi ve mevcut yerler hakkında kanun hükümlerine göre hareket edilmesi konusunun belediyelere bildirilmesi istendi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yazısı üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü de il müdürlükleri aracılığıyla yazıyı kreşi olan belediyelerin bulunduğu valiliklere ve bilgi için de ilgili belediyelere gönderdi.

Yazıda, Milli Eğitim Bakanlığı’nın söz konusu yazısı hatırlatılarak, 5580 sayılı Kanuna aykırı faaliyetlerin engellenmesi için belediyelerin izinsiz eğitim öğretim faaliyetleri konusunda uyarılması ve yeni yerlerin açılmasının önüne geçilmesi ile mevcut yerler hakkında mezkur hükümlere göre hareket edilmesinin sağlanması istendi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün yazısı şöyle:

"Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce Bakanlığımız Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne iletilen ve ekte sunulan yazılarında bahisle Bakanlıklarınca sahada yapılan incelemelerde belediyelere bağlı kreş adı altında açılan yerler olduğunun tespit edildiği, bu yerlerde 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren okul öncesi eğitim kurumlarının programında yer alan etkinliklerin ve bu program kapsamındaki eğitim öğretim faaliyetlerinin yapıldığının tespit edildiği, konuya ilişkin mevzuat hükümlerine değinilerek yine konuyla ilgili Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu 24.1.2007 tarihli ve 2005/95 Esas sayılı karar ile '5393 sayılı 'Belediye Kanunu'nun birinci fıkrasının (b) bendinin "Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; ...' bölümünü Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etmesine rağmen bu gibi yerlerin faaliyetlerini sürdürdüğünün ve yeni yerlerin açıldığının görüldüğü belirtilmiş olup 5580 sayılı Kanuna aykırı faaliyetlerin engellenmesi için belediyelerin izinsiz eğitim öğretim faaliyetleri konusunda uyarılması ve yeni yerlerin açılmasının önüne geçilmesi ile mevcut yerler hakkında mezkûr hükümlere göre hareket edilmesi hususunda; bilgilerini ve gereğini önemle arz ederim."

İmamoğlu: Senin yazın vız gelir tırıs gider. Hadi gel de kapat. Cesaretin varsa bekliyorum

Bakanlığın kreş kararına Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda sert sözlerle tepki gösteren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu akıl tutulması, ne yapacağınızı şaşırmak. Allah bunlara akıl versin" dedi. İmamoğlu, "Senin yazın vız gelir tırıs gider. Hadi gel de kapat. Cesaretin varsa bekliyorum" dedi.

İmamoğlu, "Kreş vaatlerinde bulundular. Çünkü ben ne dedim. 'Bizim kreşlerimiz, kent lokantalarımız sizin Kanal İstanbul'u yendi' dedim. Kreş niye açmadınız o zaman? Bu akıl tutulması, ne yapacağınızı şaşırmak. Allah bunlara akıl versin" dedi.

İmamoğlu, "Bu millet sandıkta git kardeşim diyecek. Böyle bir işin siyaseti olmaz. 20 bin annenin faydalandığı kreşleri niye kapatıyorsun?" ifadesini kullandı.

İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Devlet dinine, siyasetine bakmayacak, devlet herkesi sevecek. Senin yazın vız gelir tırıs gider. Hadi gel de kapat. Cesaretin varsa bekliyorum. Bana her şeyi soran, sorgulayan çocuk lazım kardeşim. Sorgulamayan değil. Bugün bin tane çalışanımız varsa yarın 3 bin tane olacak. Siz bu yazınızı alın, çöpe atın."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Millet bu kötülüğü yanınıza bırakmaz

Partisinin il başkanları toplantısında karara tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şunları söyledi:

"Ekrem Başkan’ın açtığı kreş var. Çocuğunu o kreşe veriyor, işe gidiyor ve bir maaş da o getiriyor. Ancak böylelikle bu rejimin yarattığı bu imkansızlıkta biraz olsun hayata tutunabiliyor. Şimdi o kreşten memnuniyeti görenler ‘Ya Cumhuriyet Halk Partisi bunları yapıyor, bizim seçmenin gönlü oraya kayıyor’ diyenler ‘Durun yapamazsınız, kapatacağız bunları’ diyorlar. Bakın ‘Bu şehri Ekrem Başkan değil de Murat Kurum yönetsin’ demişti Erdoğan. İstanbullu dedi ki ‘Bu münasip biri değil. Siz Murat Kurum’u daha münasip bir yerde değerlendirin, biz bu şehri bu şehrin muhafızına emanet ettik, beş yıl boyunca çok memnun kaldık ve bu görevde şimdi onun olmasını, en iyi görevlerde onun olmasını istiyoruz’ dedi İstanbullu. O Murat Kurum seçimi kazanabilmek için İstanbul’un her mahallesine bir kreş önermişti. Ankara’daki belediye başkan adayları 100 günde 100 kreş önermişti. İzmir’deki belediye başkanı adayları, İzmir’e 100 yeni kreş önermişti. Şimdi seçimi kaybettiler. Onların önerdiklerini geçmişte yapmış, şimdi de çatır çatır yapanların açtığı kreşleri ‘kapatalım’ diyorlar. Bu millet bu kötülüğün altında kalmaz. Bu kötülüğü yanınıza bırakmaz."

CHP'li Günaydın: Kendileri kreş açmazlar, belediyelerin açtıkları kreşleri kapatma peşine düşerler

Bakanlıktan kreşlerle ilgili gönderilen yazıya tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Kendileri kreş açmazlar, belediyelerin açtıkları kreşleri kapatma peşine düşerler.. Halka hizmette yarışın, hizmeti engellemekte değil!" dedi.

Kendileri kreş açmazlar, belediyelerin açtıkları kreşleri kapatma peşine düşerler..

Halka hizmette yarışın, hizmeti engellemekte değil! pic.twitter.com/eBmvFd5qK6 — Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) November 25, 2024

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, bakanlıktan belediyelere gönderilen kreş yazısına şu sözlerle tepki gösterdi:

"“En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızı laik ve bilimsel eğitimden uzaklaştırmaya çalışan, okulları dahi temizlemeyi beceremeyen, evlatlarımıza bir öğün yemeği çok gören, tarikat sevdalısı zat şimdi de CHP'nin en çok önemsediği projesini engellemenin derdine düşmüş. Milli güvenlik sorunu olan Yusuf Tekin, CHP’li belediyelerin açtığı kreşleri kapatmak ve yenilerinin açılmasına da mani olmak istiyor. Bana bak hadsiz adam, o kreşler çalışan anne-babaların kurtarıcısı. O kreşlerde çocuklar çok uygun fiyatlara eğitim alıyor. O kreşlerde çocuklarımız hijyenik ortamda en az bir öğün yemek yiyebiliyor.

Sen, ÇEDES dayatmasıyla sınıflara maket mezar dikip ağıt yaktırırsın, biz çocuklara gülmeyi, şarkı söylemeyi, hayatı öğretiriz. Sen, öğrencilere vatan hainlerinin mezarını temizletirsin, biz çevreyi korumayı öğretiriz. Sen çocukları Ortaçağ karanlığına hapsetmeye çalışırsın, biz Atatürk'ü ve Cumhuriyet değerlerini öğretiriz. Çünkü sen, aydınlığa, sanata, bilime, erdeme, onura, cesarete, umuda, akan suya, meyve çağında ağaca, güzel olan her şeye düşmansın. Sen bu milletin ve çağdaş Türkiye'nin düşmanısın.”