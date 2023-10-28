Bakanlıktan BMGK'nin Gazze kararı hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığından BM Genel Kurulunda kabul edilen "Sivillerin Korunması ve Yasal ve İnsani Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi" başlıklı karar tasarısı hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 10. Acil Özel Oturumu'nda sunulan 'Sivillerin Korunması ve Yasal ve İnsani Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi' başlıklı karar tasarısının geniş bir destekle kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bu kararda, acil, kalıcı ve sürdürülebilir bir insani ateşkesin yanı sıra temel gıda ve hizmetlere tam, güvenli ve kesintisiz insani erişim sağlama çağrılarının da yer almış olmasının önemsendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Gazze'de Filistin halkını barbarca topyekün hedef alan saldırılar karşısında BM Güvenlik Konseyinin sessiz ve etkisiz kaldığı bir ortamda, uluslararası camianın çoğunluğunun duygularına tercüman olan bu Genel Kurul kararını yeterli bulmasak da metinde yer alan çağrıların süratle hayata geçirilmesini temenni ediyoruz."

İsrail'e saldırıları durdurma çağrısı

"İsrail'i uluslararası camianın bu müşterek sesine kulak vermeye, saldırıları durdurmaya ve barışa fırsat tanımaya çağırıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, Filistin meselesinin adil bir çözüme kavuşturulmadan, Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarın mümkün olmayacağı gibi İsrail'in kendi güvenliğini sağlayabilmesinin de olanaksız olduğu belirtildi.

Çözümün yolunun 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti'nin kurulmasından geçmekte olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu kritik süreçte, tüm ülkeleri üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye ve tarihin doğru tarafında yer almaya davet ediyoruz." değerlendirilmesi yer aldı.

Ürdün tarafından ortaya koyulan ve Türkiye de dahil 50'ye yakın ülkenin eş sunucusu olduğu söz konusu karar dün, 193 üyeli BM Genel Kurulunun Özel Acil Filistin oturumunda oylanmış, 45 "çekimser" ve 14 "hayır" oyuna karşı 120 oyla kabul edilmişti.