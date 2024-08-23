Bakanlıktan Boğaz'daki kaçak inşaatla ilgili 2 ayrı suç duyurusu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'un Üsküdar ilçesi Vaniköy Mahallesi'ndeki kaçak yapıyla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi

Bakanlıktan konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Bakanlığımız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 2 ayrı suç duyurusunda bulundu"

Ekiplerimizin, İstanbul ili Üsküdar ilçesi Vaniköy Mahallesi’nde, “Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi”nde yer alan bir yapıda yaptığı inceleme neticesinde, yapı inşaat izin belgesinin Bakanlığımıza ibraz edilmemesi ve inşa faaliyetinin ruhsatsız olarak sürdürüldüğünün tespitiyle inşaat, Bakanlığımız tarafından durdurulmuştu. Bakanlığımız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 2 ayrı suç duyurusunda bulundu.

"Süreç titizlikle takip edilmektedir"

Bakanlığımızın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “Söz konusu yapının; imar kirliliğine neden olduğu, 'Tescil Edilen Sit Alanları, Korunması Gerekli Kültür-Tabiat Varlıkları ile Korunma Alanları'nın zarar görmesine sebebiyet verme' suçlarından Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 2 ayrı suç duyurusunda bulunulmuştur. Süreç titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ne olmuştu?

Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşaat yapıldığı ihbarı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri, dün bölgeye giderek incelemelerde bulunmuştu.

Bakanlık ekiplerince yapılan incelemede, izinsiz inşaatın İBB'nin izniyle başlatıldığı tespit edilmiş, ardından inşaat durdurulmuştu.

İBB'nin dünkü açıklamasında, yasal yapılarla ilişkili olarak, yapı ilgilileri tarafından tamir ve tadilat izni almak amacıyla kuruma başvuru yapıldığı belirtilerek, "Yapılan incelemeler sonucunda, mevzuat gereği basit onarım izin belgesi düzenlenmiştir. Ancak, mahallen yapılan denetimler sonucunda kısmen basit onarım izninin dışında kalan ve güçlendirme ruhsatı kapsamında yapılabilecek çalışmaların kurumumuza güçlendirme ruhsatı talebinde bunulmadan yapılmakta olduğu, yasal yapılara ilave ahşap ve prefabrik yapılarının inşa edilmekte olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada, "16 Ağustos 2024 tarih, 2089 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiş olup inşaat mühürlenerek faaliyetten men edilmiş ve konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadeleri yer almıştı.

Bu arada, dünkü denetimde alandan çıkarılan işçiler, basın mensuplarına inşaatın daha önceden mühürlendiği yönünde kendilerine herhangi bir bilgi verilmediğini ve denetime kadar da çalışmalarına devam ettiklerini söylemişlerdi.