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Bakanlıktan CHP’li Bolu Belediyesi'ne 1 milyon liralık çevre cezası

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bolu Büyüksu Deresi ve Gerede Çayı’nda yaptığı inceleme sonucunda Bolu Belediyesi’ne 1 milyon lira, 16 işletmeye ise 12 milyon lira ceza kesti. Ayrıca 61 tesis de faaliyetten men edildi.

Haber Merkezi
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Bakanlıktan CHP’li Bolu Belediyesi'ne 1 milyon liralık çevre cezası
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ANKARA (EKONOMİ) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bolu Büyüksu Deresi ve Gerede Çayı’nda yaptığı inceleme sonucunda Bolu Belediyesi’ne 1 milyon lira ceza uygulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Bolu belediyesi atıksu arıtma tesisinin atıksuların büyük kısmını arıtmadan doğrudan Büyüksu Deresi’ne verdiği tespit edilirken, belediyeye 1 milyon liranın üzerine ceza uygulandığı bildirildi. Ayrıca sorumlular hakkında adli sürecin de başlatıldığı kaydedildi.

Son 2 ayda yapılan 39 denetimde 35 numunenin analiz edildiği vurgulanan açıklamada, bu kapsamda 16 işletmeye 12 milyon 594 bin liralık ceza uygulandığı aktarıldı. Su kirliliğine neden olan 60 deri işletmesiyle 1 kemik unu üretim tesisinin de faaliyetleri durduruldu.

 

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