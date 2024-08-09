Bakanlıktan CHP’li Bolu Belediyesi'ne 1 milyon liralık çevre cezası

ANKARA (EKONOMİ) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bolu Büyüksu Deresi ve Gerede Çayı’nda yaptığı inceleme sonucunda Bolu Belediyesi’ne 1 milyon lira ceza uygulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Bolu belediyesi atıksu arıtma tesisinin atıksuların büyük kısmını arıtmadan doğrudan Büyüksu Deresi’ne verdiği tespit edilirken, belediyeye 1 milyon liranın üzerine ceza uygulandığı bildirildi. Ayrıca sorumlular hakkında adli sürecin de başlatıldığı kaydedildi.

Son 2 ayda yapılan 39 denetimde 35 numunenin analiz edildiği vurgulanan açıklamada, bu kapsamda 16 işletmeye 12 milyon 594 bin liralık ceza uygulandığı aktarıldı. Su kirliliğine neden olan 60 deri işletmesiyle 1 kemik unu üretim tesisinin de faaliyetleri durduruldu.