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Bakanlıktan 'devlet hastanesinde cinsel istismar' iddiasına inceleme

Sağlık Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan 'devlet hastanesinde cinsel istismar' iddiaları üzerine inceleme başlattı.

Haber Merkezi
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Bakanlıktan 'devlet hastanesinde cinsel istismar' iddiasına inceleme
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Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'devlet hastanesinde cinsel istismar' başlıklı habere ilişkin açıklama yapma gereği hasıl olmuştur. Hekimlerimiz tarafından muayene esnasında tespit edilen şüpheli durumla ilgili ivedi harekete geçilmiş ve incelemeci atanmıştır. Ayrıca söz konusu şüpheli durum, derhal adli makamlar ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile paylaşılmıştır. Sağlık Bakanlığı olarak konuyla ilgili yürümekte olan adli ve idari süreçleri titizlikle takip ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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