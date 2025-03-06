Bakanlıktan ‘evlilik kredisi’ dolandırıcılığı uyarısı: Hukuki süreç başlatıldı
İnternet üzerinden sahte e-devlet sitesi kurarak evlenecek çiftleri ağına düşüren çetenin çökertilmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ‘evlilik kredisi’ dolandırıcılığı uyarısında bulundu. Resmi siteler üzerinden başvuru yapılması gerektiğini altını çizen Bakanlık, konuyla ilgili hukuki süreç başlatıldığını duyurdu.
Adana'da evliliğe hazırlanan bir çiftin ‘150 bin TL faizsiz evlilik kredisi' ilanına başvuru ile dolandırılmasının ardından harekete geçen Emniyet, sanal dolandırıcılık çetesini çökertti.
Bakanlıktan ‘evlilik kredisi’ dolandırıcılığı uyarısı
Adana’daki çetenin yakalanmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da uyarı yayınladı. Bakanlık evlilik kredisi adını kullanarak dolandırıcılık girişimlerinin yapıldığını duyurdu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:
Dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olalım. Son günlerde "Evlilik Kredisi" ismi kullanılarak vatandaşlarımızı dolandırmaya yönelik girişimler tespit edilmektedir.
Aşağıdaki resmi siteler haricinde herhangi bir link üzerinden başvuru kesinlikle yapılmamaktadır.
Evlilik kredisine başvuru veya kredinin ödeme aşamasında herhangi bir ücret talep edilmemektedir.
Lütfen kişisel bilgilerinizi koruyun, dolandırıcılara karşı dikkatli olun.
Bakanlığımızca bu tip tüm dolandırıcılık faaliyetlerine karşı hukuki süreç başlatılmaktadır.”
❗️Dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olalım.— T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) March 6, 2025
⚠️ Son günlerde “Evlilik Kredisi” ismi kullanılarak vatandaşlarımızı dolandırmaya yönelik girişimler tespit edilmektedir.
⚠️ Aşağıdaki resmi siteler haricinde herhangi bir link üzerinden başvuru kesinlikle yapılmamaktadır!… pic.twitter.com/3xKOSonKZ3