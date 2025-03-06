Bakanlıktan ‘evlilik kredisi’ dolandırıcılığı uyarısı: Hukuki süreç başlatıldı

Adana'da evliliğe hazırlanan bir çiftin ‘150 bin TL faizsiz evlilik kredisi' ilanına başvuru ile dolandırılmasının ardından harekete geçen Emniyet, sanal dolandırıcılık çetesini çökertti.

Bakanlıktan ‘evlilik kredisi’ dolandırıcılığı uyarısı

Adana’daki çetenin yakalanmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da uyarı yayınladı. Bakanlık evlilik kredisi adını kullanarak dolandırıcılık girişimlerinin yapıldığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

Dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olalım. Son günlerde "Evlilik Kredisi" ismi kullanılarak vatandaşlarımızı dolandırmaya yönelik girişimler tespit edilmektedir.

Aşağıdaki resmi siteler haricinde herhangi bir link üzerinden başvuru kesinlikle yapılmamaktadır.

Evlilik kredisine başvuru veya kredinin ödeme aşamasında herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Lütfen kişisel bilgilerinizi koruyun, dolandırıcılara karşı dikkatli olun.

Bakanlığımızca bu tip tüm dolandırıcılık faaliyetlerine karşı hukuki süreç başlatılmaktadır.”