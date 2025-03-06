  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakanlıktan ‘evlilik kredisi’ dolandırıcılığı uyarısı: Hukuki süreç başlatıldı
Takip Et

Bakanlıktan ‘evlilik kredisi’ dolandırıcılığı uyarısı: Hukuki süreç başlatıldı

İnternet üzerinden sahte e-devlet sitesi kurarak evlenecek çiftleri ağına düşüren çetenin çökertilmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ‘evlilik kredisi’ dolandırıcılığı uyarısında bulundu. Resmi siteler üzerinden başvuru yapılması gerektiğini altını çizen Bakanlık, konuyla ilgili hukuki süreç başlatıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakanlıktan ‘evlilik kredisi’ dolandırıcılığı uyarısı: Hukuki süreç başlatıldı
Takip Et

Adana'da evliliğe hazırlanan bir çiftin ‘150 bin TL faizsiz evlilik kredisi' ilanına başvuru ile dolandırılmasının ardından harekete geçen Emniyet, sanal dolandırıcılık çetesini çökertti.

Bakanlıktan ‘evlilik kredisi’ dolandırıcılığı uyarısı 

Adana’daki çetenin yakalanmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da uyarı yayınladı. Bakanlık evlilik kredisi adını kullanarak dolandırıcılık girişimlerinin yapıldığını duyurdu. 

 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

Dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olalım. Son günlerde "Evlilik Kredisi" ismi kullanılarak vatandaşlarımızı dolandırmaya yönelik girişimler tespit edilmektedir.

Aşağıdaki resmi siteler haricinde herhangi bir link üzerinden başvuru kesinlikle yapılmamaktadır.  

Evlilik kredisine başvuru veya kredinin ödeme aşamasında herhangi bir ücret talep edilmemektedir.  

Lütfen kişisel bilgilerinizi koruyun, dolandırıcılara karşı dikkatli olun.

Bakanlığımızca bu tip tüm dolandırıcılık faaliyetlerine karşı hukuki süreç başlatılmaktadır.”

6 Mart 2025 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!6 Mart 2025 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!Ekonomi
Kripto para piyasasında gözler Beyaz Saray'daki zirveye çevrildiKripto para piyasasında gözler Beyaz Saray'daki zirveye çevrildiKripto Para
Gündem
Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel sağ bulundu: Hastanede kalbi durdu, entübe edildi
Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel sağ bulundu: Entübe edildi
İmralı’dan silah bırakma çağrısı! MSB kaynakları: PKK derhal silahlarını teslim etmeli
İmralı’nın çağrısı! MSB kaynakları: PKK derhal silahlarını teslim etmeli
Adana'da 780 litre sahte içki ele geçirildi
Adana'da 780 litre sahte içki ele geçirildi
CHP Genel Başkanı Özel, Hulusi Akar'a tazminat ödeyecek
CHP Genel Başkanı Özel, Hulusi Akar'a tazminat ödeyecek
Numan Kurtulmuş: "Bu ülkenin dağlarında artık sadece kardeşlik türküleri çalınacak"
Numan Kurtulmuş: "Bu ülkenin dağlarında artık sadece kardeşlik türküleri çalınacak"
PKK elebaşı Öcalan'dan DEM Partili vekillere mesaj: "Barış üzerine söz kurun, barışı sahiplenin"
PKK elebaşı Öcalan'dan DEM Partili vekillere mesaj