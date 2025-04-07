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Bakanlıktan Gaziantep'te çocuğa şiddet olayına ilişkin suç duyurusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Gaziantep'te 2 yaşındaki çocuğuna şiddet uygulaması sonrası tutuklanan yabancı uyruklu baba ve üvey anne hakkında suç duyurusunda bulunulduğu, faillerin en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakından takip edileceği belirtildi.

Haber Merkezi
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Bakanlıktan Gaziantep'te çocuğa şiddet olayına ilişkin suç duyurusu
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, "Gaziantep'te 2 yaşındaki çocuğa şiddet" başlığıyla geçen haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Görüntülerin ardından Gaziantep İl Müdürlüğü ekiplerinin emniyet birimleriyle birlikte koordinasyon içerisinde ivedilikle harekete geçtiği vurgulanan açıklamada, çocuğuna şiddet uygulayan şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği, mağdur çocuğun ise devlet korumasına alındığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlık olarak çocuğun üstün yararı ilkesi çerçevesinde söz konusu şiddet görüntülerine yönelik erişim engeli talebinde bulunduk. Ayrıca hem şiddet uygulayan şahıs hem de üvey anne hakkında suç duyurusunda bulunarak, faillerin en ağır cezayı alması için hukuki süreci yakından takip edeceğiz."

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