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Bakanlıktan 'hasta hükümlü' genelgesi

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle cezaların hafifletilmesi, kaldırılması işlemleri hükümlünün talebi olmadan resen başlatılabilecek.

Haber Merkezi
AA
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Adalet Bakanlığı, sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle cezaların hafifletilmesi, kaldırılması işlemleriyle ilgili genelge yayımlandı.

Genelgeye göre, sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle cezaların hafifletilmesi, kaldırılması işlemleri hükümlünün talebi olmadan resen başlatılabilecek.

 

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