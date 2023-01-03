Bakanlıktan 'hasta hükümlü' genelgesi
Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle cezaların hafifletilmesi, kaldırılması işlemleri hükümlünün talebi olmadan resen başlatılabilecek.
AA
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Adalet Bakanlığı, sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle cezaların hafifletilmesi, kaldırılması işlemleriyle ilgili genelge yayımlandı.
Genelgeye göre, sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle cezaların hafifletilmesi, kaldırılması işlemleri hükümlünün talebi olmadan resen başlatılabilecek.
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