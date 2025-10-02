Bakanlıktan Hatay'da "rezerv alanda AVM yapılıyor" iddialarına yalanlama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “Hatay’ın Antakya ilçesinde 6 Şubat depremlerinde yıkılan binanın yerine alışveriş merkezi yapıldığı” yönündeki haberlerle ilgili yazılı açıklama yaparak iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

"Depremde iş yerleri yıkılan hak sahiplerine iş yerleri yapılıyor"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede rezerv alan ilan edilen bölgede AVM yapılmadığının, depremde iş yerleri yıkılan hak sahibi vatandaşlar için yine iş yerleri yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı medya organlarında yer alan Hatay’ın Antakya ilçesinde 6 Şubat depremlerinde yıkılan binanın yerine alışveriş merkezi yapıldığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Haberde AVM olarak ifade edilen yer, o alanda afet öncesi iş yeri bulunan vatandaşlarımız için yapılan ticari ünite alanlarıdır. Bahsi geçen rezerv alanda konut sahiplerine konut, iş yeri sahiplerine iş yeri inşa edilmektedir. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgede konutu olan hak sahiplerine yine konut, iş yeri olan hak sahiplerine yine iş yerleri teslim edilecektir. Kamuoyunda oluşacak dezenformasyonlara karşı vatandaşlarımızın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bilgilendirme ofislerine başvurarak doğru bilgiye ulaşmaları önem arz etmektedir."