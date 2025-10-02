  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakanlıktan Hatay'da "rezerv alanda AVM yapılıyor" iddialarına yalanlama
Takip Et

Bakanlıktan Hatay'da "rezerv alanda AVM yapılıyor" iddialarına yalanlama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “Hatay’ın Antakya ilçesinde 6 Şubat depremlerinde yıkılan binanın yerine alışveriş merkezi yapıldığı” yönündeki haberleri yalanladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakanlıktan Hatay'da "rezerv alanda AVM yapılıyor" iddialarına yalanlama
Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “Hatay’ın Antakya ilçesinde 6 Şubat depremlerinde yıkılan binanın yerine alışveriş merkezi yapıldığı” yönündeki haberlerle ilgili yazılı açıklama yaparak iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

"Depremde iş yerleri yıkılan hak sahiplerine iş yerleri yapılıyor"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede rezerv alan ilan edilen bölgede AVM yapılmadığının, depremde iş yerleri yıkılan hak sahibi vatandaşlar için yine iş yerleri yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı medya organlarında yer alan Hatay’ın Antakya ilçesinde 6 Şubat depremlerinde yıkılan binanın yerine alışveriş merkezi yapıldığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Haberde AVM olarak ifade edilen yer, o alanda afet öncesi iş yeri bulunan vatandaşlarımız için yapılan ticari ünite alanlarıdır. Bahsi geçen rezerv alanda konut sahiplerine konut, iş yeri sahiplerine iş yeri inşa edilmektedir. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgede konutu olan hak sahiplerine yine konut, iş yeri olan hak sahiplerine yine iş yerleri teslim edilecektir. Kamuoyunda oluşacak dezenformasyonlara karşı vatandaşlarımızın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bilgilendirme ofislerine başvurarak doğru bilgiye ulaşmaları önem arz etmektedir."

DMM "depremzedelere konteyner verilmediği" iddiasını yalanladıDMM "depremzedelere konteyner verilmediği" iddiasını yalanladıGündem
DMM'den KAAN uçak motoru açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verilmediği iddiası yalanlandıDMM'den KAAN uçak motoru açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verilmediği iddiası yalanlandıGündem
Gündem
Sosyal medyadan gelen "Özel çekiliş var, seni de düşündüm" mesajına tıklayan vatandaş, yüz binlerce lirasından oldu
"Özel çekiliş var, seni de düşündüm" mesajına tıklayan vatandaş, yüz binlerce lirasından oldu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taciz davası iddialarını yalanladı!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taciz davası iddialarını yalanladı!
Liste güncellendi: Bakanlık bir pelüş anahtarlığın satışını yasakladı
Liste güncellendi: Bakanlık bir pelüş anahtarlığın satışını yasakladı
Kuveyt duyurdu: Sumud Filosu’ndaki vatandaşlarımız İsrail tarafından gözaltına alındı
Kuveyt duyurdu: Sumud Filosu’ndaki vatandaşlarımız İsrail tarafından gözaltına alındı
MSB: Terör örgütü SDG'nin Suriye hükûmetine entegrasyonunu ile ilgili hususları dikkatle takip ediyoruz
MSB: Terör örgütü SDG'nin entegrasyonu ile ilgili hususları dikkatle takip ediyoruz
"Soğuk Savaş" isimli programın sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz’ün tutukluluğuna devam kararı verildi
Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz’ün tutukluluğuna devam kararı verildi