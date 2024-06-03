Bakanlıktan Hatay’daki istismar olayına ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hatay’da 17 yaşında bir kız çocuğunun istismara uğradığı yönündeki paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı.

Açıkalamada, şunlar kaydedildi: "16.05.2024 tarihinde olayın emniyet birimlerine intikal ettiği anda Hatay Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerimiz, ivedilikle harekete geçmiştir.

Aynı gün aile bireyleri ile yapılan görüşme neticesinde paylaşımlara konu olan çocuk hakkında 5395 sayısı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında danışmanlık ve sağlık tedbir kararı talep edilmiş ve çocuk Sosyal Ekonomik destek hizmetlerinden faydalandırılmaya başlanmıştır.

Ayrıca olay günü itibarıyla aile bireylerinin her birine yönelik sosyal destek süreci başlatılmıştır.

Bakanlık avukatlarımızca, şüpheli şahıs hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına itiraz edilmiştir. Bakanlık olarak müdahillik talebinde bulunduğumuz dava sürecini titizlikle takip edeceğiz.”