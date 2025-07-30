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Bakanlıktan, İBB’nin itfaiye personeli alımına yönelik iddialara ilişkin açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) itfaiye personeli alımının engellendiği" ve onay verilmediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Bakanlıktan, İBB’nin itfaiye personeli alımına yönelik iddialara ilişkin açıklama
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 2020-2024 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bin 785 itfaiye personeli alımına izin verildiğine dikkat çekildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi

Açıklamada, "Medyaya yansıyan bazı haberlerde 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye personeli alımının engellendiği' ve onay verilmediği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda itfaiye personeli istihdamı yönünde bekleyen tek bir dosyası bulunmamaktadır. Gelen talepler doğrultusunda 2020-2024 yılları arasında İBB’ye bin 785 itfaiye personeli alım izni verilmiştir" denildi.

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