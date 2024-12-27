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Bakanlık onay verdi: DEM Parti İmralı'ya gidiyor

Adalet Bakanlığı, DEM Parti'nin İmralı ziyaret için yaptığı başvuruya olumlu yanıt verdi. DEM Partili Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, hava durumuna bağlı olarak yarın ya da pazar günü İmralı'yı ziyaret edecek.

Haber Merkezi
ANKA
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Bakanlık onay verdi: DEM Parti İmralı'ya gidiyor
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de Meclis'te terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın tecridinin kaldırılmasına ilişkin yaptığı çağrıyla başlayan süreçte ilk somut adım atılıyor.

Adalet Bakanlığı, DEM Parti'nin İmralı'daki Öcalan'ı ziyaret için yaptığı başvuruya olumlu dönüş yaptı. 

DEM Partili kaynaklardan edinilen bilgiye göre; TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'a sözlü olarak iletilen iznin ardından heyet, hava durumuna bağlı olarak yarın ya da pazar günü İmralı'yı ziyaret edecek. 

Adalet Bakanı Tunç'tan ilk açıklama geldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "DEM’lilerin görüşme talebine olumlu yanıt verdik. Hava şartlarına göre yarın ya da pazar günü İmralı’ya gidecekler. DEM heyetinde; sırrı Süreyya Önder ve Pervin buldan olacak.” ifadelerini kullandı.

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