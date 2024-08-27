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Ticaret Bakanlığı'ndan kadın kuaförü ve güzellik merkezi kararı

Ticaret Bakanlığı'ndan "Kadın kuaförleri ve güzellik merkezleri pazar günleri kapalı olma kararından muaf tutuldu" açıklaması yapıldı.

Haber Merkezi
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Ticaret Bakanlığı'ndan kadın kuaförü ve güzellik merkezi kararı
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Ticaret Bakanlığı, kadın kuaförleri ve güzellik merkezlerinin pazar günleri kapalı olma kararından muaf tutulduğunu açıkladı.

Ne olmuştu?

Ticaret Bakanlığı, sektör paydaşları tarafından iletilen talep ve önerileri değerlendirerek berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olmasına karar vermişti.

Konuyla ilgili kararın yürürlüğe girmesinin ardından, Ticaret Bakanlığı berber ve kuaförlerin kapalı olacağı günleri duyurmuştu.

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