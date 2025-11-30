  1. Ekonomim
Bakanlıktan 'KAIROS' ve 'VIRAT' gemilerine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, sosyal medya hesabı üzerinden Karadeniz'de iki ticari gemiye yönelik gerçekleştirilen saldırılar hakkında açıklama yaptı.

Keçeli, açıklamasında "Karadeniz’de Gambiya bayraklı 'KAIROS' ve 'VIRAT' isimli ticari tankerlere yönelik dün gerçekleştirilen saldırıları endişeyle karşılıyoruz. Karadeniz’deki Münhasır Ekonomik Bölgemiz içerisinde meydana gelen bu hadiseler, bölgede seyir, can, mal ve çevre emniyeti bakımından ciddi riskler oluşturmuştur. Savaşın Karadeniz sathına yayılmasının ve daha da tırmanmasının önlenmesi, ayrıca ülkemizin bölgedeki ekonomik çıkar ve faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi amacıyla ilgili taraflarla temaslarımızı sürdürmekteyiz" ifadelerine yer verdi.

