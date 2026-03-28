Bakanlıktan Mehmet Şimşek haberlerine sert yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mehmet Şimşek’i hedef alan haberlere yönelik yazılı bir açıklamada bulundu.

Bakanlık, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir algı oluşturma çabası olduğunu ifade etti. Açıklamada ayrıca, konuya ilişkin daha önce gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı hatırlatılırken, hukuki süreçlerin de devreye alınacağı bildirildi.

Şimşek’in bakanlık görevi öncesinde 2021 yılında belirli bir işlem için kurulan ortaklığına dair haberlere yönelik şu açıklama yapıldı:

“Sözcü Gazetesi'nin bugün ilk sayfadan duyurduğu “Şimşek'in ortağı Çamlıbel'i 4 milyara delecek” başlıklı haber, yazılma şekliyle algı oluşturma gayreti taşıyan, zorlama bir haberdir.

Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in, Bakanlık görevinin olmadığı 2021 yılında, Londra'da sadece 163 metrekarelik bir dairenin tadilatı için oluşturulan şirket ortaklığının, şahsın aldığı her ihaleyle ilişkilendirilerek “Bakanın ortağı” şeklinde sunulması bilinçli bir karalama çabasıdır.

Daha önce defalarca açıklanmış bir konu üzerinden, Sayın Bakanımızın ismi ve fotoğrafları kullanılarak bu tarz haberlerin servis edilmesi kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir girişimdir. Bu habere ilişkin tüm hukuki haklarımız kullanılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”