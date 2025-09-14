  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakanlıktan milli maç sürprizi: Galata Kulesi’nde milli maç heyecanı
Takip Et

Bakanlıktan milli maç sürprizi: Galata Kulesi’nde milli maç heyecanı

Türkiye Millî Basketbol Takımımızın final maçı heyecanı, ülkemizin en önemli simgelerinden biri olan ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı Galata Kulesi’ne yansıtılacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakanlıktan milli maç sürprizi: Galata Kulesi’nde milli maç heyecanı
Takip Et

Almanya ile oynanacak final müsabakası için millî takımımıza destek olmak ve bu tarihi atmosferde coşkuyu paylaşmak üzere sporseverler Galata Kulesi önünde buluşacak.

Sporu ve tarihi bir araya getirerek unutulmaz bir atmosfer

Final maçı yansıtması, 14 Eylül 2025 Pazar günü saat 21.00’de İstanbul Galata Kulesi’nde gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bu özel etkinlik, sporu ve tarihi bir araya getirerek unutulmaz bir atmosfer sunacak.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel’den AK Parti’ye geçiş iddialarına yanıtAtakum Belediye Başkanı Serhat Türkel’den AK Parti’ye geçiş iddialarına yanıtGündem

 

Altında rekor serisi sürüyor! Çarşamba günü kaderi çizilecekAltında rekor serisi sürüyor! Çarşamba günü kaderi çizilecekAltın Haberleri

 

Gündem
Düzensiz göçle mücadelede yeni adım: Mobil göç noktası sayısı 375’e yükseldi
Düzensiz göçle mücadelede yeni adım: Mobil göç noktası sayısı 375’e yükseldi
Özgür Çelik: Hasan Mutlu ve arkadaşları bodrum katında, uyuşturucu madde kokusuyla dolu hücrede tutuluyor
Özgür Çelik: Hasan Mutlu bodrum katında, uyuşturucu madde kokusuyla dolu hücrede tutuluyor
Akbelen direnişinin simgesi, ağaca sarıldığı fotoğrafıyla tanınan Zehra Yıldırım hayatını kaybetti
Akbelen direnişinin simgesi Zehra Yıldırım hayatını kaybetti
AFAD duyurdu: Elazığ’da deprem oldu
AFAD duyurdu: Elazığ’da deprem oldu
Anka Çocuk Destek Programı ile 20 bin çocuğa destek verildi
Anka Çocuk Destek Programı ile 20 bin çocuğa destek verildi
İmamoğlu'ndan iktidara tepki: Ne yaparsanız yapın, bizi yolumuzdan çeviremeyeceksiniz
İmamoğlu'ndan iktidara tepki: Ne yaparsanız yapın, bizi yolumuzdan çeviremeyeceksiniz