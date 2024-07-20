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Bakanlık’tan ‘mobbing’ iddialarına ilişkin açıklama: İnceleme başlatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Konya'nın Emirgazi Belediyesi ile Samsun'un Çarşamba ilçesinde çalışan iki işçinin iş yerinde baskı ve mobbinge uğraması nedeniyle intihar ettiği iddiaları üzerine, gerekli incelemelerin yapılması için müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Haber Merkezi
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Bakanlık’tan ‘mobbing’ iddialarına ilişkin açıklama: İnceleme başlatıldı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarındaki haberlerde, Konya'nın Emirgazi Belediyesinde ve Samsun'un Çarşamba ilçesinde çalışan iki işçinin, iş yerinde "baskı ve mobbing"e uğraması nedeniyle intihar ettiği iddialarının yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Her iki olayla ilgili gerekli incelemelerin yapılması için müfettişlerimizi görevlendirdik. Bakanlık olarak her zaman emeğin ve emekçimizin yanında duruyoruz. Konuyu yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.