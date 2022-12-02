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Bakanlıktan Nilüfer Belediyesinde ön inceleme

İçişleri Bakanlığı, Nilüfer Belediyesinde, LGBTİ için özel dayanışma merkezi açıldığı haberlerinin ardından ön inceleme başlattı.

Haber Merkezi
AA
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İçişleri Bakanlığınca, Bursa Nilüfer Belediyesinde araştırma ve ön inceleme başlatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Nilüfer Belediyesinin LGBTİ için özel dayanışma merkezi açtığına ilişkin haberlerin basında yer alması, kamuoyuna yansıması üzerine Bakanlığımızca, Nilüfer Belediyesinde araştırma/ön inceleme başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.