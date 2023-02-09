Bakanlık'tan refakatsiz çocuklar hakkında açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem bölgesindeki refakatsiz çocukların teslimi ile ilgili resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Söz konusu açıklamada, refakatsiz çocukların uluslararası bir yardım kuruluşuna teslim edildiği iddiaları yalanlandı.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"Daha önceki duyurularımızda da belirttiğimiz üzere, deprem bölgesinde şu ana kadar ailelerine ulaşılamayan refakatsiz çocuklar konusunda tek yetkili kurum bakanlığımızdır.

Çocukların, bakanlığımız haricinde herhangi bir kişi ya da kuruma teslim edilmesi kesinlikle söz konusu değildir.

Vatandaşlarımızın bu tip paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur"