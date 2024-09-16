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Bakanlıktan sahte işlem uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından sahte işlemler hakkında vatandaşları uyardı.

Haber Merkezi
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Bakanlıktan sahte işlem uyarısı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü personelinin isimleri kullanılarak menfaat temin etme amaçlı yapılan sahte işlemlere itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

"Sahte işlemler yapıldığına dair duyumlar alınmaktadır"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz personellerinin isimleri kullanılarak menfaat temin etme amacıyla sahte işlemler yapıldığına dair duyumlar alınmaktadır. Genel müdürlüğümüzün tüm işlemleri elektronik ortamda ve güvenli bir şekilde yürütülmektedir. Elektronik ortamda yürütülmeyen, menfaat temin etme amaçlı sahte işlemlere itibar edilmemesi mağduriyet yaşanmaması adına önem arz etmektedir. Bu tür sahte işlemler hakkında gerekli hukuki tatbikatlar kurumumuzca yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

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