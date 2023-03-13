Bakanlıktan seçim genelgesi: Sosyal medya için özel bilişim ekibi

ANKARA (EKONOMİ) - İçişleri Bakanlığı, oy verme günü ve sonrasında uygulanacak tedbirleri içeren bir seçim genelgesini 81 il valisine gönderdi. Genelgeye göre seçimde güvenliği 601 bin 251 personel sağlayacak, gerek sandıkların seçim yerlerine taşınması gerekse seçimden sonra taşınması aşamasında güvenlik üst seviyeye çıkarılacak.

Genelgeye göre seçimde görevli kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla İçişleri Bakanlığı bünyesinde bir Seçim Koordinasyon Komisyonu oluşturuldu. Tüm illerde vali yardımcıları başkanlığında Seçim Koordinasyon Merkezi kurulurken, seçim güvenliği için 601 bin 251 personel görevlendirildi.

Ayrıca kolluk birimlerine ait 73 Helikopter, 8 Uçak, 61 İHA/İKU, 6.708 ZMA, 754 TOMA Aracı, 244 bot/gemi göreve hazır vaziyette bulunacak.

Oy pusulalarının taşınmasında güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılacak, kamu binaları, siyasi parti binaları, mabetler, yabancı ülke temsilcilikleri gibi hassas noktalarda ilave tedbirler alınacak.

Turizm bölgeleri, ormanlık alanlar, havaalanı, deniz limanı, otobüs terminali, tren istasyonu, çarşı, alışveriş merkezi, pazar, metro, vb. yerlerde ki önlemler de artırılacak.

Enerji dağıtım merkezlerinde güvenlik tedbiri

Enerji arzının sürekliliğini sağlamak amacıyla, enerji dağıtım merkezleri, doğalgaz ve petrol boru hatları ile diğer hassas tesislere yönelik koruma tedbirlerinin gözden geçirilecek. Özellikle elektrik kesintilerinin önüne geçebilmek amacıyla jeneratör ve benzeri güç kaynakları çalışır halde bulundurulacak.

Sandık kurulacak alanlarda bahçesini de görecek şekilde kamera, aydınlatma sistemleri aktif halde olacak.

Sosyal medya için özel bilişim ekibi kurulacak

Sosyal medya platformları üzerinden dezenformasyon, seçim suçları gibi paylaşımların önlenmesi için bilişim suçlarıyla mücadele ekipleri görevlendirilecek.

Emniyet ve asayişi sağlamakla görevli olanlar dışında kimse silah taşıyamayacak, seçim günü devriye sayısı artırılacak, oyların muhafaza edileceği binalarda güvenlik tedbirleri sıkılaştırılacak.