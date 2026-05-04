Bakanlıktan silah sahipliği eylem planı: Psikolojik testler artırılacak, evde güvenli kasa zorunlu olacak

Kahramanmaraş'taki okul saldırısını düzenleyen 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin emniyet müdürü olan babasının evde bulundurduğu silahlarını suç aleti olarak kullanmasının ardından bireysel silahlanma konusu gündeme geldi.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda 16 Nisan'da valiler, il emniyet müdürleri ve il milli eğitim müdürleri ile okul saldırıları gündemli bir toplantı yapıldı.

Toplantıda ruhsatsız silah ve benzeri tehlike oluşturan unsurlara erişimin önlenmesi ve okul çevrelerinde denetimlerin artırılması karara bağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu karardan 4 gün sonra Kabine Toplantısı'nda “Silah sahipliğinin sınırlandırılması konusunda ilave hukuki düzenlemeleri devreye alacağız" mesajını verdi.

Çalışma başladı, eylem planı hazırlanacak

Habertürk'ün edindiği bilgiye göre İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı silah sahipliğinin sınırlandırılmasına yönelik bir çalışma yapmaya başladı. Çalışma sonucunda kısa, orta ve uzun vadeli bir eylem planı hazırlanacak.

Silah sahiplerine evde güvenli kasa zorunluluğunu getirilmesi

Eylem planıyla silah sahiplerine yönelik denetimler artırılacak. Kontrol mekanizmaları yeniden ele alınacak.

Silah sahiplerine evde güvenli kasa zorunluluğu getirilmesi, denetimlerin yılda bire indirilmesi ve psikolojik testlerin artırılması da gündemde.

Yapılacak çalışma sonucunda gerekli görülürse kanun teklifi hazırlanacak.