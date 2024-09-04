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Bakanlık'tan Vaniköy'deki kaçak villa için yıkım kararı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın mühürlediği, İstanbul Vaniköy'deki kaçak villa için yıkım kararı alındı.

Haber Merkezi
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Bakanlık'tan Vaniköy'deki kaçak villa için yıkım kararı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde, birtakım izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği tespit edilmiş ve ruhsatsız yapılar Bakanlığımızca mühürlenmişti.

Yıkım bugün gerçekleştirilecek

Tespit edilen alanda yer alan ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskânlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım faaliyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerimiz koordinesinde bugün gerçekleştirilecektir."

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