Bakanlıktan yeni çalışma: Narin'in kuzenlerinde 'korku ve kaygı' hakim

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri, Tavşantepe Mahallesi'nde yürütülen psikososyal destek çalışmaları kapsamında, 7-13 yaş arası yaklaşık 50 çocuğa sosyal çalışmacılar, psikologlar ve psikolojik danışmanlar tarafından verilen hizmete ilişkin ön raporun ardından, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların durumlarının daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi talimatını verdi.

Bakanlık, çocukların psikolojik iyilik hallerini güçlendirmek ve günlük yaşam düzenlerini yeniden sağlamak amacıyla daha kapsamlı bir ekip kurdu. Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Daire Başkanlığı'na bağlı olarak kurulan 'Tavşantepe Özel Ekibi,' köydeki çalışmalarına başladı. Psikologlar ve psikolojik danışmanlardan oluşan uzman ekip, öncelikli olarak Narin'in 18 yaş altındaki 14 kuzeni ile görüştü.

Eğitimlerine devam edemiyorlar

Çocukların sosyal uyum süreçlerini izleyen uzmanlar, Narin'in bazı kuzenlerinde olay nedeniyle psikolojik sıkıntılar olduğunu tespit etti. Özellikle küçük yaştaki kuzenlerde korku ve kaygının yaygın olduğunu belirleyen ekip, bazı çocukların 'toplumsal baskılar nedeniyle eğitimlerine devam edemediklerini' ifade ettiklerini de kayıt altına aldı.

Bu çocukların düzenli olarak izlenmesinin önemine dikkat çeken özel ekip, danışmanlık tedbirleriyle desteklenmelerinin gerekliliğini vurguladı. Ayrıca, okula devamsızlık yapan kuzenler hakkında ilçe milli eğitim müdürlüğü yetkililerini de bilgilendirdi.