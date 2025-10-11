  1. Ekonomim
  Bakanlıktan yeni uygulama: 'Gereği Yapıldı' mobil uygulamasıyla artık fotoğraflı ve videolu ihbarda bulunulacak
Bakanlıktan yeni uygulama: 'Gereği Yapıldı' mobil uygulamasıyla artık fotoğraflı ve videolu ihbarda bulunulacak

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Gereği Yapıldı' mobil uygulaması ile vatandaşlar, özellikle trafik ve asayiş konularındaki ihbarları anlık olarak fotoğraflı veya videolu olarak yetkililere bildirebilecek.

Bakanlıktan yeni uygulama: ‘Gereği Yapıldı' mobil uygulamasıyla artık fotoğraflı ve videolu ihbarda bulunulacak
İçişleri Bakanlığı tarafından çalışmaları süren ‘Gereği Yapıldı' mobil uygulaması ile vatandaşlar, artık karşılaştıkları asayiş ve trafik olaylarını doğrudan fotoğraflı veya videolu olarak yetkililere bildirebilecek.

Uygulama sayesinde suç ve suçlarla mücadelenin cezasız kalmadığını göstermek ve toplum huzurunu tehdit edebilecek durumlara daha hızlı müdahale edilmesi hedefleniyor.

Erişime açılma tarihi henüz netleşmeyen uygulamanın kısa sürede mobil marketlerde yerini alması bekleniyor.

