Bakanlıktan zehirlenmelere karşı kritik uyarı: Herkes dikkatli olsun

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı zehirlenme vakalarına dikkat çekti. Yapılması ve yapılmaması gerekenleri hatırlattı. Açıklamada, artan yemeklerin ısıtılmaması, belirti görenlerin de hemen 112’yi araması gerektiği vurgulandı.

Bakanlıklar peş peşe uyarıda bulundu: "Belirti gösterenler derhal 112’yi aramalı" denildi. Gıda zehirlenmelerine karşı alınacak önlemler bir kez daha hatırlatıldı. Türkiye genelinde zehirlenme vakalarının artması üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı, vatandaşları bilgilendirdi. Yapılan açıklamalarda bazı bitkilerin, fark edilmesi zor toksinler içerebileceği ve bunun görme kaybından solunum yetmezliğine kadar ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği vurgulandı.

Toplu yemeklerde meydana geldi

Bakanlık, internetten satılan “organik” ya da “ev yapımı” ürünlere karşı da uyarıyor. Düğünler, mevlitler, taziye yemekleri, yurtlar... Son olayların çoğunun toplu yemeklerde meydana geldiği tespit edildi. Tek tencerede pişen yemeklerin uzun süre beklemesi, hijyen eksikliği ve yanlış taşıma koşulları da risk oluşturuyor.

Yemekler beklemeden tüketilmeli, sıcak gıdalar 65°c altına düşmemeli, artan yemek ertesi gün yeniden ısıtılıp servis edilmemeli. Bakanlıklar, “gıda güvenliği hayatidir. Herkes dikkatli olsun” uyarısını yineliyor.

