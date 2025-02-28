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Bakırhan: Öcalan'ın çağrısından 1 dakika sonra Bahçeli aradı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisini aradığını belirterek "Bahçeli, canlı yayından 1 dakika sonra beni aradı. Tebrik etti. ‘Rahat olun bu ülkeyi birlikte demokratikleşeceğiz’ dedi." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Bakırhan: Öcalan'ın çağrısından 1 dakika sonra Bahçeli aradı
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısı ve yaptıkları görüşmeye dair konuştu. 

"Bahçeli, canlı yayından 1 dakika sonra beni aradı"

Öcalan'ın çağrısından 1 dakika sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisini aradığını söyleyen Bakırhan, “Öcalan 1 Ekim çıkışını önemsiyor, çok değerli buluyor. Oraya da özel bir zaman ayırdı. Sayın Bahçeli’nin tam da bu çağrıdan sonra rolünü oynayabileceğini söyledi. Canlı yayından sonra Bahçeli beni aradı. Tebrik etti. ‘Rahat olun bu ülkeyi birlikte demokratikleşeceğiz’ dedi. Demokrasi için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Ben durduğum yerdeyim. Demokrasi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım' dedi” ifadelerini kullandı. 

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