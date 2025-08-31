Bakırhan'dan 31 yıl sonra tahliye edilen Veysi Aktaş'a ziyaret

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır’daki temasları kapsamında, 25 Temmuz günü İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden tahliye edilen Veysi Aktaş’ı evinde ziyaret etti.

DEM Parti Diyarbakır İl Başkanlığı’nın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, ziyarette Bakırhan’ın yanı sıra DEM Parti İl Eş Başkanları Abbas Şahin ve Gülşen Özer ile Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren’in yer aldığı bildirildi.

Aktaş, 31 yıl 3 ay sonra tahliye edilmişti

İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde bulunan Veysi Aktaş, 31 yıl 3 ay sonra tahliye edilmişti. PKK terör örgütü hükümlüsü Aktaş, 2013-2015 arasındaki çözüm sürecinde Mehmet Sait Yıldırım, Ömer Hayri Konar, Çetin Arkaş ve Nasrullah Kuran ile İmralı Cezaevi’ne sevk edilmişti.

Cezaevinde 30 yılını dolduran Aktaş, 28 Nisan 2024 tarihinde yasal olarak 30 yıllık cezasının infazını tamamladı. Fakat Aktaş’ın tahliyesi İdare ve Gözlem Kurulu kararıyla ilk önce bir yıl daha sonra ise üç ay daha ertelendi. Tahliyesi bir yıl üç ay ertelenen Aktaş, 25 Temmuz’da bulunduğu İmralı Cezaevi’nden tahliye edildi.