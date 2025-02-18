Bakırhan’dan Bahçeli’ye: "Ortağınız Erdoğan çözümün neresinde?”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Meclis grup toplantısında konuştu.

Kayyum atanmalarına tepki

DEM Partili belediyelere kayyum atanmasına tepki gösteren Bakırhan, “Van’da halk, 14 belediyenin tamamını aldı. Çünkü Van Büyükşehir Belediyesi kayyum gaspıyla, irade hırsızları tarafından yönetilmişti. Üçüncüsünde halk, 14’te 14 ile cevap verdi ama buradan dersler çıkarmak yerine seçilmiş belediye eşbaşkanımızı yok yere cezalandırarak yerine kayyum atadılar” dedi.

Bakırhan, Van halkının günlerdir kayyum atamasına karşı direndiğini hatırlattı, belediyede yaşananları “darbe” olarak nitelendirdi.

“Fikrinde kayyum olanın, zikrinde barış olur mu?”

Bakırhan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat’ta tutuklandığını, Van’a da bu tutukluluğun yıldönümünde kayyumun atandığını söyledi, “Bir yandan çözüm naraları atacaksınız, diğer yandan Sayın Öcalan’a devletlerarası komplonun olduğu gün Van’a kayyum atayacaksınız. AKP iktidarı diyalog ve müzakere çabalarına karşı sabotaj yapıyor” diye konuştu.

Bakırhan şöyle devam etti:

“Toplum 15 Şubat’ta Sayın Öcalan’dan bir çağrı beklerken, iktidar çözümsüzlükte ısrar eden yaklaşımlarıyla mesaj verdi. Biz çağrı bekliyorduk, onlar kayyumla mesaj verdiler. Açık açık soruyoruz: Fikrinde kayyum olanın, zikrinde barış olur mu? Bu siyasi soykırım operasyonlarının, Sayın Öcalan’dan gelmesi beklenen çağrının arifesinde olması, barış umuduna dönük bir saldırıdır. Bu tesadüf değil. Barış isteyen milyonların nasırına basmaktan vazgeçin.”

HDK’ya yapılan operasyonlara tepki

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi (HDK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 52 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar İstanbul’daki Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Bakırhan da grup toplantısında bu konuya değindi, HDK’ya yönelik düzenlenen operasyona tepki gösterdi, “HDK’yi savunmaya devam edeceğiz. Tam da barış hayalimizin vücut bulmuş halidir HDK. HDK biziz, biz HDK’yiz. Bir operasyon yapacaksanız, hepimize yapın” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de seslenen Bakırhan, “Siz bu sürece ‘doğum sancısı’ diyorsunuz. İktidarınız bu süreci ölü doğum yaptırmak için elinden geleni yapıyor. Bugün bu ölü doğuma karşı durmak, Kürt-Türk ittifakını savunmak hepimizin görevidir ve bu görevimizi her şeye rağmen yerine getirmeye devam edeceğiz. Biz barışa inanıyoruz. Ortağınız ve yürütme erki olan Sayın Erdoğan çözümün neresindedir Sayın Bahçeli?” diye sordu.