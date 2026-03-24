Bakırhan'dan çağrı: Sorumlular hakkında soruşturma açılmalı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Van’daki Nevroz kutlamalarında yaşanan gerginliğe ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Yaşananları "provokasyon" olarak niteleyen Bakırhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dün heyetimizle birlikte Van Newroz kutlama alanına giriş yaparken arama noktasındaki polislerin provokasyonuna maruz kaldık. Bu görüntüler kamuoyuna da yansıdı.

Yaşanan gerginliğin alana sıçramaması, kutlamaların gölgelenmemesi için yöneticilerimizi uyardım; sorunun çözülmesi için otobüse doğru yürüyüp bekledik. Ne var ki gerilim kontrol altına alınamadı ve ortaya çıkan nahoş görüntülerden üzüntü duydum. Cemal Demir arkadaşımla program sonrası bir araya geldik, yoldaşlık hukuku içerisinde kendisiyle özrümü de paylaşarak kucaklaştık.

Öte yandan Diyarbakır başta olmak üzere birçok kentte milyonlar Newroz’u coşkuyla kutlarken Van’da mülki amir ve kolluk kuvvetlerinin gerilimi tırmandırması kutlamalara gölge düşürmüştür. Bu uygulama Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin ruhuna açıkça aykırıdır.

Van’daki bu provokasyonu kabul etmiyoruz. Kutlamaları provoke eden kolluk ve mülki amir yetkilileri hakkında derhal soruşturma açılmalıdır. Halkımızın Newroz’u özgürce kutlama hakkına sahip çıkacağız, siyasi ve örgütlenme özgürlüğüne yönelik her türlü ihlale karşı durmaya devam edeceğiz."