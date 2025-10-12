  1. Ekonomim
Bakırhan'dan Hakan Tosun çağrısı: Sorumlular adalet önüne çıkarılmalıdır

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Esenyurt’ta saldırıya uğrayan ve yoğun bakıma kaldırılan gazeteci Hakan Tosun için “Olay derhal ve şeffaf biçimde aydınlatılmalı, sorumlular adalet önüne çıkarılmalı; sürecin takipçisi olacağız” dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, tedavisi Çam Sakura Devlet Hastanesi'nde devam eden gazeteci ve aktivist Hakan Tosun için X hesabından yaptığı açıklamada "Bergama’dan Kazdağları’na, Samandağ’dan Akbelen’e kadar yaptığı belgeseler ile toplumun sesi olmaya çalışan gazeteci, aktivist Hakan Tosun’dan iki gündür haber alınamıyordu. İki gündür kayıp olan Hakan Tosun'un başından aldığı darbe nedeniyle beyin kanaması geçirdiğini ve yoğun bakıma alındığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Acil şifalar diliyoruz. Bu olay derhal ve şeffaf biçimde aydınlatılmalı, sorumlular adalet önüne çıkarılmalıdır. Sürecin takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

