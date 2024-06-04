Bakırhan'dan kayyum tepkisi: Van'ı nasıl savunduysak Hakkari'yi de savunacağız

DEM Parti Eşgenel Başkanı Tuncer Bakırhan partisinin Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Grup toplantısında gündem Hakkari Belediyesi'ne kayyum ataması oldu.

Kayyum atanmasına tepki gösteren Bakırhan, "Hakkari halkıyla birlikte Van'da olduğu gibi Türkiye'deki gerçek muhalefetle birlikte Hakkari'nin iradesini savunmaya devam edeceğiz. Alana kadar da Hakkari'den ayrılmayacağız. Artık yeter" diye konuştu.

Yeni anayasa ve normalleşme tartışmalarına da kayyum ile yanıt veren Bakırhan "Alın yeni anayasanızı başınıza çalın" dedi.

Bakırhan'ın açıklamalarından başlıklar şöyle:

"Hakkari'yi uzun zaman zaten bir garnizon yapmışlardı. Soylu'nun düzenli ziyaret ettiği bir çok kirli işin yapıldığı yerlerdendi. Seçimlerde biz korucularla, beşli çete ile kirli sermaye ile itirafçılarla devletin bütün kurumlarıyla bürokrasisiyle AKP MHP ittifakı, Jitem ittifakı ile yarıştık. Halkımız bütün baskılara rağmen bir irade beyanında bulundu ve arkadaşlarımızı seçtiler.

Biz Hakkari halkıyla birlikte Van'da olduğu gibi Türkiye'deki gerçek muhalefetle birlikte Hakkari'nin iradesini savunmaya devam edeceğiz. Alana kadar da Hakkari'den ayrılmayacağımızı belirtmek istiyorum. Edi bese, artık yeter! Bu haksızlığa, bu düşman hukukuna yeter diyoruz. Kayyum anlayışına asla izin vermeyeceğiz.

Alın yeni anayasanızı başınıza çalın. Hedef Hakkari'de Kürdün iradesidir ama tuzak barış ve demokrasi isteyenleredir. Bu ülkenin hakları bu zulüm karşısında ortaklaşmadığı zaman daha bunları çok göreceğiz. Bir araya gelip bu zulme artık dur dememizin zamanı gelmedi mi?"