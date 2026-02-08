  1. Ekonomim
Bakırköy Belediyesi'nde 'rüşvet' iddiası: Zabıta memuru gözaltına alındı

Bakırköy Belediyesinde görevli bir zabıta memurunun, ruhsat işlemleri için bir otel sahibinden rüşvet aldığı iddialarıyla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yapan B.Y.'nin, Bakırköy'de bir otelin sahibi olan A.İ.'den, ruhsat işlemleri için rüşvet aldığı iddia edildi. Yapılan tespitler üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne verilen talimat doğrultusunda şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Polis ekipleri tarafından zabıta memuru B.Y., adresinde gözaltına alındı.

Bakırköy Belediyesi'nde 'rüşvet' iddiası: Zabıta memuru gözaltına alındı - Resim : 1

Şahsın adresinde de arama çalışmaları yapılırken, konuya ilişkin soruşturma sürüyor.

