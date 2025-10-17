Bakırköy metro istasyonunda bir yolcu raylara atlayarak intihar etti

Korkunç olay, saat 11.20 sıralarında Yenikapı–Atatürk Havalimanı Metro Hattı’nın Bakırköy istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, metro istasyona girdiği anda bir kişi raylara atladı ve trenin altında kaldı.

Raylara atlayan şahıs hayatını kaybetti

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, trenin altından çıkardıkları erkeği sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen şahsın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olay nedeniyle durdurulan seferlerin normale döndüğünü bildirdi.