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Bakırköy Metro Hattı'nda intihar girişimi

İstanbul'da M3 metro hattının Yenimahalle istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu.

Haber Merkezi
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Bakırköy Metro Hattı'nda intihar girişimi
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İstanbul'da M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nın Yenimahalle istasyonunda kimliği açıklanmayan bir kişi intihar girişiminde bulundu.

Metro İstanbul tarafından açıklama yapıldı

İntihar girişimi nedeni ile saat 15.00'te seferlerin gecikmeli olarak yapıldığı aktarıldı. Metro İstanbul tarafından yapılan duyuruda, "M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı’nın Yenimahalle istasyonunda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Yapılan yeni açıklamayla seferlerin normale döndüğü paylaşılırken olaya ilişkin ayrıntılar henüz belli olmadı.

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