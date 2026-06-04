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Bakırköy'de 50 milyon TL'lik 4 otomobil kül oldu (Video)

İstanbul Bakırköy'de gece saatlerinde bir oto galerideki 50 milyon TL değerinde 4 otomobil alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis ekipleri kundaklama şüphesi üzerinde duruyor. Öte yandan otomobillerin alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi
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Bakırköy'de 50 milyon TL'lik 4 otomobil kül oldu (Video)
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Yangın 04.30 sıralarında Bakırköy Yeşilköy Mahallesi, Yeşilköy Caddesi üzerinde bulunan bir galeride meydana geldi.

Bakırköy'de 50 milyon TL'lik 4 otomobil kül oldu (Video) - Resim : 1

Henüz bilinmeyen sebeple galerinin dışında park halinde olan bir otomobilde yangın çıktı.

Bakırköy'de 50 milyon TL'lik 4 otomobil kül oldu (Video) - Resim : 2

Büyüyen alevler yanan otomobilin yanındaki 3 araca daha sıçradı.

Bakırköy'de 50 milyon TL'lik 4 otomobil kül oldu (Video) - Resim : 3

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yanan 4 otomobil söndürüldü.

Bakırköy'de 50 milyon TL'lik 4 otomobil kül oldu (Video) - Resim : 4

2 araçta ağır hasar oluşurken 2 otomobil de kısmen zarar gördü.

Kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor

Arabaların söndürülmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri yanan otomobillerde delil toplama çalışması yaptı, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Bakırköy'de 50 milyon TL'lik 4 otomobil kül oldu (Video) - Resim : 5

4 otomobilde toplam 50 milyonluk hasar meydana gelirken polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Bakırköy'de 50 milyon TL'lik 4 otomobil kül oldu (Video) - Resim : 6

Edinilen bilgiye göre yetkililerin kundaklama ihtimalini de göz önünde bulundurduğu öğrenildi.

Bakırköy'de 50 milyon TL'lik 4 otomobil kül oldu (Video) - Resim : 7