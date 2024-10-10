Bakırköy'de hastane bahçesinde dehşet! Karısını öldürdükten sonra intihar etti

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bahçesinde yaşanan dehşet olayda, bir adam karısını öldürdükten sonra intihar etti.

Kadın hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan inceleme kadın ile şüphelinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı bölgede inceleme yaptı. Ölen kişilerin kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.