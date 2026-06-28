  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakırköy'de dere yatağında binlerce ölü balık bulundu
Takip Et

Bakırköy'de dere yatağında binlerce ölü balık bulundu

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde sahile bağlantısı bulunan dere yatağında henüz belirlenemeyen nedenle ölen binlerce balık kıyıya vurdu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakırköy'de dere yatağında binlerce ölü balık bulundu
Takip Et

Kennedy Caddesi Taş İskele yanında kıyıda çok sayıda ölü balık bulunduğu ihbarı üzerine belirtilen adreste Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri çalışma yaptı.

Ekiplerin çevreye bant çekerek güvenlik önlemi aldığı bölgede, AFAD sudan numune alarak analiz yapmak üzere laboratuvara götürdü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) bölgede yaklaşık 4 gündür çalışma yaptığı, balıkların akşam saatlerinde kıyıya vurmaya başladığı öne sürüldü.

İSKİ'nin denizle bağlantısı bulunan derede atık su, yağmur suyu temizlik ve onarım çalışması yaptığı, bu nedenle su seviyesinin çok düştüğü görüldü.

Bakanlık o markaları tek tek ifşa etti: Dana sucuk ve kıymada sakatat kullanmışlar!Bakanlık o markaları tek tek ifşa etti: Dana sucuk ve kıymada sakatat kullanmışlar!Ekonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 28 Haziran 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 28 Haziran 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarEkonomi
Taksim ve Şişhane metro istasyonları bugün kapalı olacakTaksim ve Şişhane metro istasyonları bugün kapalı olacakGündem
Bağdat'ta "yolsuzluk" operasyonu: 20 üst düzey isim gözaltına alındıBağdat'ta "yolsuzluk" operasyonu: 20 üst düzey isim gözaltına alındıDünya

 