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Bakırköy’de E5 kenarında korkutan yangın

Bakırköy E-5 yan yolda geniş bir arazide otlar yandı. Yangın yerine gelen Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu “Yangın kısa sürede büyüyüp Prof. Dr. Mazhar Osman Hastanesi’nin bahçesine de yayılabilirdi. Kontrol altına alındı” dedi.

Haber Merkezi
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Bakırköy’de E5 kenarında korkutan yangın
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E-5 Karayolu Bakırköy yan yolda geniş bir arazide henüz belirlenemeyen nedenle otlar yandı. Kısa sürede büyüyen yangın geniş araziye yayılırken ağaçlara da sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Belediye başkanı açıklama yaptı

Olay yerine gelen Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, yangın hakkında bilgi aldı. Başkan Ovalıoğlu, yangının Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastanesi bahçesine sıçmasından endişe ettiğini dile getirdi.
Ovalıoğlu “Biz bugün Bakırköy Belediyesi bünyesinde yangın söndürme tatbikatı yapıyorduk. O sırada burada bir yangın çıktığına dair bize haber geldi. İBB itfaiye ekiplerinin hemen duruma müdahale ettiklerinin bilgisini aldık. Yangın kısa sürede büyüyüp Prof. Dr. Mazhar Osman Hastanesi’nin bahçesine de yayılabilirdi. Bu endişeyi de taşıyordum. Geldikten sonra durumun kontrol altına alındığı bilgisine ulaştık. Burada çalışmalar devam edecek. Mahalle afet gönüllüleri ve AFAD’dan arkadaşlarda buradaydı” dedi.

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