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Bakırköy'de tanker devrildi, sızıntı nedeniyle yol kapatıldı

İstanbul Bakırköy Yeni Havaalanı Caddesi'nde LNG yüklü tanker, şoförünün virajı alamaması sonucu devrilip yan yattı. Kazada tanker şoförü yaralandı.

Haber Merkezi
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Bakırköy'de tanker devrildi, sızıntı nedeniyle yol kapatıldı
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İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Tankerin dolu olması nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alındı.

Bakırköy'de tanker devrildi, sızıntı nedeniyle yol kapatıldı - Resim : 1

Tankerde sızıntı olması nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Bakırköy'de tanker devrildi, sızıntı nedeniyle yol kapatıldı - Resim : 2

Ekiplerin bölgedeki çalışmalar sürüyor.