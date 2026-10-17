Bakırköy'de tanker devrildi, sızıntı nedeniyle yol kapatıldı
İstanbul Bakırköy Yeni Havaalanı Caddesi'nde LNG yüklü tanker, şoförünün virajı alamaması sonucu devrilip yan yattı. Kazada tanker şoförü yaralandı.
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İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Tankerin dolu olması nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alındı.
Tankerde sızıntı olması nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.
Ekiplerin bölgedeki çalışmalar sürüyor.