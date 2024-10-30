Bakırköy'de TIR Rauf Orbay üst geçidine çarptı! Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi

Bakırköy'de daha önce birçok kazaya sahne olan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği Rauf Orbay üst geçidine çarpan bir TIR'ın dorsesi, kupa kısmından ayrıldı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, Florya yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'un en sabıkalı üst geçidi

İstanbul'un en sabıkalı üst geçidi olan Bakırköy sahil yolu Rauf Orbay Caddesi'ndeki Marmaray üst geçidi daha önce de birçok kazaya sahne olmuştu. 13. kez aynı üst geçitte kaza yaşandı. 2024 yılında ise 4. kez kaza yaşandı. Geçtiğimiz aylarda 4 kişinin feci şekilde can vermesiyle sonuçlanan kazanın ardından üst geçit büyük tartışmalara neden olmuştu.

Son olarak 28 Ağustos 2024 tarihinde yine bir TIR üst geçide çarpmış, yan şeritte ilerleyen İETT otobüsüne çarpmıştı. Facia çok ucuz atlatılmış, olayda yaralananlar olmuştu.