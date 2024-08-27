Bakırköy'de TIR'ın İETT otobüsünün üzerine devrildiği anlar kamerada
Bakırköy'de alt geçide çarpan TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi. Otobüste bulunan 8 yolcu hafif şekilde yaralanırken, TIR'ın İETT otobüsünün üzerine devrildiği o anlar kameraya yansıdı.
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Bakırköy'de meydana gelen kazada alt geçide çarpan TIR daha sonra İETT otobüsünün üzerine devrildi. Otobüs son anda tırın altında kalmaktan kurtulurken, kaza esnasında otobüs içerisinde 8 yolcu hafif yaralandı.
O anlar kameraya yansıdı
Meydana gelen kazada tırın İETT otobüsünün üzerine devrildiği o anlar ise kameraya yansıdı. Görüntülerde alt geçide çarpan TIR'ın daha sonra İETT otobüsünün üzerine devrildiği görülüyor.
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