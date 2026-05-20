Bakırköy'de villada bulunan 350 kilo altın için “halama ait" savunması

İstanbul Altın Rafinerisi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 44 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

Soruşturmada, devletin ihracat teşvik sistemi üzerinden milyonlarca lira zarara uğratıldığı ve kara para aklama faaliyetleri yürütüldüğü iddia edildi.

Villanın kilerinde 350 kilo altın bulundu

İddianamede dikkat çeken detaylardan biri, İstanbul Bakırköy'deki bir villanın kilerinde ele geçirilen yaklaşık 350 kilogram altın oldu.

Yaklaşık değeri 2,5 milyar TL’ye yaklaşan altınların, şirket sahibi Özcan H.’nin gözaltına alınmasının ardından Kuyumcukent’teki depodan villaya taşındığı öne sürüldü.

“Altınlar halama ait” savunması yaptı

Soruşturma kapsamında şüphelilerden Zeynep B.H.’nin, söz konusu altınların halasına ait olduğunu savunduğu belirtildi.

Zeynep B.H.’nin halası Nurten K. ise altınların babasından miras kaldığını, kendisi ve ablasına ait olduğunu, altınların Özcan H.’ye emanet olarak verildiğini öne sürdü.

Soruşturma dosyasında ele geçirilen altınların kara para aklama faaliyetleri sonucu elde edilip edilmediğine ilişkin incelemelerin sürdüğü ifade edildi.

İddianamede ayrıca şüphelilerin, ihracata yönelik devlet teşviklerini usulsüz şekilde kullanmak amacıyla çok sayıda paravan şirket kurduğu iddiasına da yer verildi.

Şüpheliler hakkında suç örgütü kurmak ve yönetmek, kamu kurumlarını zarara uğratmak ve kara para aklamak gibi suçlamalar yöneltildi.