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Bakırköy'deki güzellik merkezinde gizli görüntü skandalı: Bakanlık faaliyetini durdurdu

Bakırköy'de bir güzellik merkezinde kadın müşterilerin gizlice görüntülerinin kaydedilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iş yerinin faaliyeti Sağlık Bakanlığınca durduruldu.

Haber Merkezi
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Bakırköy'deki güzellik merkezinde gizli görüntü skandalı: Bakanlık faaliyetini durdurdu
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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul’da faaliyet gösteren bir güzellik merkezinde kadın müşterilerin görüntülerinin gizlice çekildiği ve sosyal medya platformlarında paylaşıldığı yönündeki iddialar üzerine Bakanlığımızca inceleme/soruşturma başlatılmış ve söz konusu merkezin faaliyeti durdurulmuştur" ifadeleri yer aldı.