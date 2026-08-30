Bakırköy'deki güzellik merkezinde gizli görüntü skandalı: Bakanlık faaliyetini durdurdu
Bakırköy'de bir güzellik merkezinde kadın müşterilerin gizlice görüntülerinin kaydedilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iş yerinin faaliyeti Sağlık Bakanlığınca durduruldu.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul’da faaliyet gösteren bir güzellik merkezinde kadın müşterilerin görüntülerinin gizlice çekildiği ve sosyal medya platformlarında paylaşıldığı yönündeki iddialar üzerine Bakanlığımızca inceleme/soruşturma başlatılmış ve söz konusu merkezin faaliyeti durdurulmuştur" ifadeleri yer aldı.