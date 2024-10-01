Bakırköy'deki TIR kazasına ilişkin davada mütalaa hazırlandı: 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi

İstanbul Bakırköy'de, tır devrilen otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada tutuklu TIR şoförü Mehmet Fettahoğlu'nun "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Fettahoğlu, müştekiler Büşra, Salih ve Yusuf Aytekin ile müşteki avukatı katıldı.

Duruşmada okunan bilirkişi raporunda, sanık Fettahoğlu'nun birinci dereceden ve asli kusurlu olduğu, maktul Recep Aytekin'in kusuru bulunmadığı belirtildi.

Fettahoğlu, savunmasında, kazayı isteyerek yapmadığını, bundan sonra aynı yerde iki kere daha kaza yaşandığını söyledi.

Vicdan olarak rahatsız olduğunu dile getiren Fettahoğlu, tahliyesini istedi.

Müşteki Salih Aytekin, babası Recep Aytekin'in bu kadar büyük bir kazaya karışabileceğini düşünmediğini ifade etti. Babasının özenle araç sürdüğünü öne süren Aytekin, şoföre gerekli cezanın verilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısının mütalaası

Duruşmada, cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını da açıkladı.

Mütalaada, bilirkişi raporunda, sanığın kazanın oluşunda birinci dereceden asli düzeyde tek ve tam kusurlu olduğu, maktul Recep Aytekin'in kusurunun olmadığının belirtildiğinin altı çizildi.

Mütalaada yer verilen olay yeri inceleme raporunda, Harp Okulu Kavşağı'nda "Dikkat, 4 metre yüksek araç için mecburu istikamet, sağ yoldan mecburi çıkış" ışıklı trafik levhası bulunduğu, olay yerine 200 metre geride "Dikkat, düşük köprü yüksek araçlar sağdan çıkınız 4 metre" uyarı levhasının olduğu, olay yerinden 105 metre geride 2 tabelanın yer aldığı, bu tabelalarda "Dikkat düşük köprü, 4 metre ve yüksek araç için sağ mecburi istikamet tabelalarıyla Yeşilyurt İstasyon Caddesi ile köprünün 35 metre gerisinde caddenin sağı ve solunda "4 metre" uyarı levhalarının bulunduğu kaydedildi.

Kazaya karışan TIR'a takılı dorsenin tavan uç sağ kısmının köprü altındaki koruma demirine çarptığı, 120 santimetre geriye doğru eğildiği, TIR'ın devrilmesine neden olduğu anlatılan mütalaada, dorsenin yerden yüksekliğinin 427 santimetre olduğu, asfalt zeminle alt geçit tavan kısmındaki koruma demiri arasındaki mesafenin de 416 santimetre olduğu bildirildi.

Mütalaada, sanığın birden fazla uyarı levhasına rağmen 4 metreden yüksek TIR'la köprü altından geçmeye çalıştığı sırada TIR'ın maktullerin aracının üzerine devrilmesine neden olduğu kaydedildi.

Sanığın uyarı levhalarını görmesine rağmen daha önceden yavaş şekilde köprü altından geçtiğini söylemesi nedeniyle yeteneği ve tecrübesine güvenip, TIR yüksekliği fazla olmasına rağmen köprü altına girdiği, meydana gelen neticenin gerçekleşmeyeceği düşüncesiyle hareket ettiğinin anlatıldığı mütalaada, sanığın eylemi bilinçli taksirle gerçekleştirdiği belirtildi.

Mütalaada, sanık Mehmet Fettahoğlu'nun "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 11 Mart'ta Yeşilköy Mahallesi Florya istikametinde 34 ER 260 plakalı TIR'la ilerleyen Mehmet Fettahoğlu'nun, ağır tonajlı araçlar için 4 metreyi gösteren gabari yükseklik uyarısı ve bilgi levhalarına rağmen Hava Harp Okulu yolundan sağa mecburi yön istikametine girmeyip devam ettiği belirtiliyor.

Dorsesinin sağ üst köşesi Yeşilyurt varyant köprüsüne çarpan TIR'ın çekicisi ve yarı römorkuyla yan yatarak, aynı istikamette seyir halindeki 34 TY 3045 plakalı otomobilin üzerine devrildiği bildirilen iddianamede, otomobildeki sürücü Recep Aytekin (44), Güler Aytekin (66), Sultan Aytekin (43) ve Merve Aytekin'in (16) hayatını kaybettiği kaydediliyor.

İddianamede, sanık Mehmet Fettahoğlu'nun "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.