Bakışlarıyla hafızalara kazınan şehit babası Mehmet Kılıç hayatını kaybetti
Fırat Kalkanı Operasyonu çerçevesinde Suriye’nin El Bab kentinde yedi yıl önce şehit düşen oğlunun şehadet haberi verilirken, yüzüne yansıyan sonsuz kederle yürekleri dağlayan baba Mehmet Kılıç hayatını kaybetti.
Fırat Kalkanı Operasyonu çerçevesinde 8 Şubat 2017 günü Suriye'nin El Bab kentinde IŞİD saldırısı sonucu 3 aylık evi Uzman Çavuş Gökhan Kılıç şehit olmuştu.
Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi’nde yaşayan ailesine görevli askerler tarafından şehadet haberi verilmişti. Bu sırada kapıya çıkan baba Mehmet Kılıç’ın oğlunun şehit haberini aldığı sıradaki bakışı yürekleri dağlamıştı.
Mehmet Kılıç dün akşam rahatsızlandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şehit babası Kılıç’ın hastaneden alınan cenazesi Buruk Mezarlığı’na götürüldü. Baba Kılıç kılınan cenaze namazının ardından çocuklarının ve akrabalarının gözyaşları arasında toprağa verildi.