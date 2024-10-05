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Baklava tane hesabı satılmaya başladı! Bir dilimin fiyatı ağızları açık bıraktı

Baklava fiyatları son zamlarla kilogram fiyatı 1500 liraya çıktı. Firmalar satışlar düşünce çareyi tek tek paketlemekte buldu. Marketlerde satışına başlanan tekli baklavaların fiyatını görenlerin ağızları açık kalıyor.

Haber Merkezi
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Baklava tane hesabı satılmaya başladı! Bir dilimin fiyatı ağızları açık bıraktı
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Baklavanın malzemesi zamlandı, kilogram fiyatı neredeyse 1.500 liraya dayandı. Firmalar satışları artırmak için dilim hesabına geçti. Hatta paketlenerek marketlerde bile satışına başlandı.   

Bir dilim baklavanın fiyatını görenler şaştı kaldı

Bir akaryakıt istasyonundan aldığı bir dilim baklavaya 40 lira ödeyen vatandaş isyan etti. Vatandaş, "Gerçekten anlamıyorum. İnsanın aklıyla oynuyorlar. Böyle bir şey olamaz." dedi.

Benzin almak için girdiği akaryakıt istasyonunun marketinden bir dilim baklava alan vatandaş, ödediği parayla ağızları açık bıraktı. Bir dilim baklavaya 40 lira ödeyen vatandaş, yayınladığı videoyla tepki gösterdi.

"Maliyeti ne kadar? 

Videoda baklavayı gösteren vatandaş, "Bir dilim baklava neden 40 lira? Gerçekten anlamıyorum. İnsanın aklıyla oynuyorlar. Böyle bir şey olamaz. Şu küçücük dilim baklava 40 lira. Bunun maliyeti nedir?" dedi.

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